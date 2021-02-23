Bloomberg: состояние Илона Маска снизилось более чем на $15 млрд за сутки

ТАСС, 23 февраля. Состояние Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в понедельник снизилось более чем на $15 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $183 млрд. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,6% на торгах в понедельник Маск потерял $15,2 млрд.

В настоящее время на первой строчке рейтинга миллиардеров находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в $186 млрд. За прошедшие сутки оно также снизилось на $3,73 млрд.