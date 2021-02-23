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Bloomberg: состояние Илона Маска снизилось более чем на $15 млрд за сутки

Глава Tesla и SpaceX занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $183 млрд
Илон Маск Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP
Описание
Илон Маск
© Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP

ТАСС, 23 февраля. Состояние Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в понедельник снизилось более чем на $15 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $183 млрд. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,6% на торгах в понедельник Маск потерял $15,2 млрд.

В настоящее время на первой строчке рейтинга миллиардеров находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в $186 млрд. За прошедшие сутки оно также снизилось на $3,73 млрд.

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СШАМаск, Илон
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