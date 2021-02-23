"Спутник V" зарегистрировали в Гайане

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Гайане, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. <…> Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Гайана стала 33-м государством в мире, в котором одобрено применение этой вакцины. "Государства Южной Америки продолжают демонстрировать высокий интерес к вакцине "Спутник V", и сегодня мы объявляем о регистрации препарата в Гайане", - прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.