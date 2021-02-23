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Стоимость биткойна снизилась более чем на 16%

Она достигала отметки в $45,615 тыс.
© Alexlukin/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 23 февраля. Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 16,38%, достигая отметки в $45,615 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:57 мск.

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По данным на 15:10 мск, курс биткойна находился на уровне $46,369 тыс. (-14,5%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

 

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