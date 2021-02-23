Немецкая перестраховочная компания прекращает обслуживать "Северный поток - 2"

ТАСС, 23 февраля. Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE во вторник сообщило, что перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за угрозы введения санкций со стороны США. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило агентство Reuters .

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"Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] "Северного потока - 2", - заявила агентству представитель компании, не сообщив другие подробности.

Ранее швейцарская компания Zurich Insurance Group прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.