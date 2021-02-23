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СМИ: 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2" из-за угроз санкций США

По данным газеты Der Tagesspiegel, среди них германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из "Северного потока - 2" в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта. Об этом сообщила во вторник германская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.

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Среди фирм, отказавшихся участвовать в проекте, германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности".

Как ранее заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, свыше 15 юридических лиц "добросовестно прилагали усилия для того, чтобы свернуть деятельность", связанную со строительством газопровода.

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