Глава ФРС заявил, что восстановление экономики США далеко от завершения

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не намерена вносить изменения в свою денежно-кредитную политику, пока восстановление американской экономики остается неравномерным. Об этом заявил во вторник председатель финрегулятора Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

"Восстановление экономики остается неравномерным и далеко от своего завершения, а дальнейшие пути весьма неопределенны", - подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации ФРС не будет менять своей политики и оставит базовую учетную ставку на нынешнем минимальном уровне.

"Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса", - отметил председатель. По его словам, "экономический кризис перевернул жизнь многих людей и создал большую неопределенность в отношении будущего".

Пауэлл указал на возможность улучшения экономических показателей в этом году, однако добавил, что такие проблемы, как сохраняющаяся высокая безработица, вызванная пандемией, будут препятствовать восстановлению. "Как и в случае с общей экономической активностью, темпы улучшения ситуации на рынке труда замедлились, - отметил председатель финрегулятора. - Несмотря на то, что с весны на рынке труда был достигнут значительный прогресс, миллионы американцев остаются без работы".

"Хотя нам не следует недооценивать проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, развитие событий указывает на улучшение перспектив на конец этого года, - считает Пауэлл. - В частности, постоянный прогресс в области вакцинации должен способствовать скорейшему возвращению к нормальной деятельности".

Тем не менее многие американские эксперты с оптимизмом смотрят на повышение темпов роста экономики США в этом году.