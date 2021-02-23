Автомобили Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей

МОСКВА, 23 февраля./ТАСС/. Стоимость российских автомобилей представительского класса Aurus Senat первой серийной партии составит 22 млн рублей, сообщил ТАСС официальный представитель Aurus.

В компании пояснили, что повышенная цена связана с особой комплектацией. В дальнейшем клиенты смогут приобрести модели с упрощенным опциональным исполнением за ранее объявленную розничную цену - 18 млн рублей.

"Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 млн рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке, выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 млн рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 млн рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов", - сообщили в Aurus.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Серийное производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).