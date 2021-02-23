Украина намерена отсоединится от энергосистем России и Белоруссии до конца 2023 года

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина планирует отсоединиться от белорусской и российской энергосистем до конца 2023 года и интегрироваться в европейскую в 2023 году. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

"С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года", - сообщил Кулеба. Он уточнил, что после этого "перетекания электроэнергии из Белоруссии станут физически невозможны".

В правительстве Украины о необходимости отключения от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и интеграции в европейскую сообщали и ранее, однако точного срока не называлось. Речь шла о том, что это необходимо сделать в 2023 году.

Ранее Кулеба уже заявлял о необходимости отсоединения от энергосистемы Белоруссии и РФ и присоединения к европейской, аналогичные заявления делал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для прекращения импорта электроэнергии из России и Белоруссии объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. По мнению Витренко, это соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.

При этом и.о. главы Минэнерго Украины выступает за разумное ограничение импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Страна вынуждена была прибегнуть к закупкам у соседей: коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии был возобновлен с 3 января, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Украина начала импортировать электроэнергию из России на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.