В России могут создать систему проверки обучающих финансовой грамотности программ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Банк России поддерживает инициативу о создании системы аккредитации обучающих программ по финансовой грамотности, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Очень много обучающих курсов [по финансовой грамотности] и в сети интернет. Часто под видом обучающих курсов есть просто скрытая реклама тех или иных продуктов, и поэтому мы не можем полагаться [на то], что [предоставляется] достоверная информация о рисках этих продуктов. Иногда предлагается провести игровое тестирование и перевести реальные деньги куда-то, поэтому здесь надо быть очень аккуратно, - сказала Набиуллина. - Мы также поддерживаем инициативу Ассоциации развития финансовой грамотности, которая предложила создать систему аккредитации обучающих программ, то есть она будет анализировать эти программы, аккредитовывать. В некотором смысле это будет знак качества".

Ранее советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков сообщил, что Банк России в сотрудничестве с Московской биржей и Ассоциацией развития финансовой грамотности разработает обучающую программу для начинающих инвесторов. Он подчеркнул, что задачей программы является не полноценное обучение начинающих инвесторов, а разъяснение рисков и передача правильных установок, поскольку большинство недавно пришедших на рынок инвесторов не знают обо всех инвестиционных рисках.