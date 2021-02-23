Председатель ФРС считает, что экономике США не стоит бояться гиперинфляции

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американская экономика не должна опасаться гиперинфляции на фоне восстановления после вызванного пандемией нового коронавируса кризиса. Об этом заявил во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

По его словам, ожидаемые после завершения пандемии высокие объемы расходов средств, которые сберегли американцы, не смогут значительно поднять цены вверх и привести к гиперинфляции за счет того, что ФРС на протяжении многих лет проводит политику по снижению темпов инфляции. Финрегулятор, продолжил он, "не видит, как резкий всплеск финансовой поддержки и расходов, который не продлится много лет, сможет действительно изменить динамику инфляции". "В среднем за последние 25 лет инфляция [в США] составляла менее 2%", - добавил глава финрегулятора.

"Мы можем видеть повышательное давление на цены по мере того, как экономика полностью восстанавливается, что является хорошей проблемой, - отметил Пауэлл. - Я не думаю, что эти эффекты должны быть значительными или стойкими, и настоящая причина этого в том, что у нас были десятилетия хорошо сдерживаемых инфляционных ожиданий".

"Я действительно не ожидаю, что мы окажемся в ситуации, когда инфляция вырастет до угрожающего уровня", - заключил председатель ФРС.

Законодатели-республиканцы, а также некоторые эксперты опасаются, что предлагаемый президентом США Джо Байденом пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн и принимаемые ФРС меры могут привести к гиперинфляции. Пауэлл неоднократно заявлял о необходимости увеличения объема федеральной помощи в рамках смягчения последствий пандемии нового коронавируса.