В Счетной палате назвали ведомства с наихудшим исполнением расходов бюджета в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Низкий уровень исполнения расходов в 2020 году - менее 90% - показали девять ведомств, в число которых попали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минстрой, Росмолодежь, Ростуризм и Роскосмос, говорится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - декабрь 2020 года.

"На низком уровне - менее 90% - исполнены расходы по следующим главным распорядителям [бюджетных средств]", - отмечается в материалах Счетной палаты.

Так, Росархив в 2020 году исполнил расходы на 70,7% против 77,4% в 2019 году, Минстрой - на 80,4% против 80,9%, ФАС - на 80,4% против 78,6%, Россотрудничество - на 80,5% против 98,5%, Росмолодежь - на 81,6% против 96,5%, Ростуризм - на 81,8% против 81,9%, Роскосмос - на 82,1% против 80,7%,

Федеральное агентство по делам национальностей - на 88,1% против 76%, Минпросвещения - на 88,4% против 82%.

Расходы по госпрограммам

Расходы бюджета по 42 из 43 государственных программ в 2020 году были исполнены не в полном объеме.

"Не в полном объеме исполнены расходы по 42 из 43 госпрограмм. На низком уровне, менее 90%, исполнены расходы по восьми госпрограммам", - говорится в материалах контрольного ведомства.

Так, по госпрограмме "Управление госфинансами" исполнение составило 74,6%, по программе "Развитие космической деятельности" - 82%, по "Развитию фармацевтической промышленности" - 84%, по "Развитию электронной промышленности" - 84,3%, по "Развитию авиационной промышленности" - 86,6%, по "Развитию государственной национальной политики" - 88,2%, по "Развитию образования" - 89,4%, а по программе "Развития Северного Кавказа" - 89,5%.

Расходы Минэкономразвития

Минэкономразвития в 2020 году более 7,5 месяцев не использовало выделенные из резервного фонда правительства 3,5 млрд рублей для возмещения недополученных российскими банками доходов по кредитам, выданным бизнесу на поддержку занятости.

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 1129-р принято решение выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 млрд 500 млн рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям. Бюджетные ассигнования не использовались более 7,5 месяца в течение финансового года и числились у Минэкономразвития России как неисполненные бюджетные назначения", - говорится в материалах Счетной палаты.

Как напоминает контрольное ведомство, средства были направлены для возмещения недополученных российскими банками доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Ведомство отметило необходимость обеспечения более эффективного использования бюджетных средств. "Счетная палата обращает внимание на необходимость принятия ответственными исполнителями более действенных мер по улучшению качества планирования, а также по обеспечению равномерного и эффективного использования бюджетных ассигнований", - говорится в материалах Счетной палаты.

Расходы Пенсионного фонда

Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) увеличились в 2020 году на 1,01 трлн руб. (11,6%) и составили 9,7 трлн руб., бюджет ПФР исполнен за 2020 год с профицитом в 575,6 млрд руб., говорится в аналитической записке.

"Расходы бюджета ПФР в 2020 году составили 9 727 698,53 млн рублей и по сравнению с 2019 годом увеличились на 1 011 163,86 млн рублей (на 11,6 %). Основное увеличение расходов (на 649 566,53 млн рублей) связано с поддержкой семей с детьми в период пандемии коронавирусной инфекции, которые отсутствовали в 2019 году", - говорится в документе. Отмечается, что в 2020 году в ПФР поступили доходы в объеме 10,3 трлн руб., рост по сравнению с 2019 годом составил 1,5 трлн руб., или 17,3%.

Счетная палата подчеркивает, что за 2020 год бюджет ПФР исполнен с профицитом 575,6 млрд руб. при прогнозируемом дефиците в 209 млрд руб. На начало 2021 года остаток средств на счете бюджета ПФР по распределительной составляющей составил 901 млрд руб., увеличившись за 2020 год почти в 2,7 раза. "Данный остаток позволит покрыть дефицит бюджета ПФР в 2021-2022 годах", - поясняют в Счетной палате.

В 2020 году из-за карантинных мер и установленных льгот по уплате страховых взносов снизились их поступления на 211 млрд руб., всего поступило 5,5 трлн руб. страховых взносов, что составило 96,3% от прогнозируемого объема. При этом 206,5 млрд руб. недопоступило на выплату страховых пенсий. Совокупная задолженность по страховым взносам за 2020 год выросла на 16,4% до 301 млрд руб. на 1 декабря, отмечают в Счетной палате.

Из федерального бюджета в бюджет ПФР в течение 2020 года поступило 4,8 трлн руб., что в 1,48 раза больше прогнозируемого объема и на 48,6% больше поступлений за 2019 год. "Столь значительное увеличение связано с новыми расходными обязательствами ПФР. За счет средств федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ ПФР предоставлял гражданам восемь новых выплат, шесть из которых - в рамках мер поддержки населения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - поясняют в Счетной палате.

В документе отмечается, что на данные выплаты в бюджет ПФР дополнительно поступило 724 млрд руб., не предусмотренных в федеральном законе о бюджете ПФР на 2020 год.

Расходы ФОМС

Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2020 году были исполнены на 99,7% и почти не изменились по сравнению с показателем за 2019 год (99,8%).

"В январе-декабре 2020 года расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования исполнены в общей сумме 2 360 463,1 млн рублей, или 99,7% утвержденного годового показателя (2 368 610,9 млн рублей), что аналогично соответствующему показателю 2019 года (99,8%). При этом основную часть расходов (99,94 %), произведенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в отчетном периоде, составили расходы по разделу "Здравоохранение" (2 359 082,1 млн рублей)", - говорится в документе.

Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" составили 1 374,3 млн рублей, или 134,1% утвержденного показателя (1 025,1 млн рублей). Это выше показателя 2019 года (98,2%) на 35,9%. Отмечается, что перевыполнение связано с изменениями в сводной бюджетной росписи из-за финансового обеспечения мероприятий по модернизации ГИС (государственной интегрированной информационной системы) в сфере ОМС и организации ее информационного взаимодействия с ЕГИС (единая государственная информационная система) в сфере здравоохранения.

Доходы ФОМС в 2020 году не изменились по сравнению с 2019 годом. За январь-декабрь в бюджет фонда поступило 2 392 693,0 млн рублей, или 101,1% прогнозируемого годового объема, что аналогично показателю 2019 года (101,2%). Основную часть доходов (89,1%) составили страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

Счетная палата подчеркивает, что общей особенностью исполнения бюджета ФОМС является то, что в 2020 году оно осуществлялось в условиях пандемии СOVID-19. "На фоне карантинных мер показатели хода исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в отчетном периоде в целом сопоставимы с аналогичными показателями 2019 года", - отмечается в документе.

Профицит и задолженность ФОМС

"На 1 января 2021 года текущий профицит бюджета фонда составил 32 229,9 млн рублей, при том что утвержденный на 2020 год объем дефицита составил 1 378,4 млн рублей. В результате остаток средств на счете фонда по состоянию на 1 января 2021 года увеличился по сравнению с остатками на начало 2020 года (36 398,3 млн рублей) на 32 229,9 млн рублей и составил 68 628,2 млн рублей", - говорится в аналитической записке.

ФОМС из-за недостатка собственных средств в октябре брал кредит на пополнение остатка средств бюджета на 70 000,0 млн рублей. Он был погашен в декабре. "Совокупная задолженность по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, а также по пеням и штрафам, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 1 января 2021 года составила 76 886,7 млн рублей", - отмечается в документе. С начала года задолженность увеличилась на 5 525, 0 млн рублей, или на 7,7%.

Расходы ФСС

Фонд социального страхования (ФСС) в 2020 году перечислил территориальным органам более 32 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

"ФСС территориальным органам в 2020 году перечислил 32 163,89 млн рублей, или 98,7% показателя, утвержденного СБР (Сводная бюджетная роспись бюджета ФСС, в 2019 году - 28 734,71 млн рублей, или 99,1%). Территориальными органами ФСС фактически освоено 32 159,52 млн рублей, в том числе на оплату обязательств по заключенным государственным контрактам - 26 637,05 млн рублей, на выплату инвалидам компенсации расходов за самостоятельно приобретенное ТСР - 6 522,47 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что, по предварительной оценке, остаток средств, предусмотренных на обеспечение инвалидов ТСР, составил 422,56 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем на начало 2020 года (301,81 млн рублей).

На оплату санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан в территориальные органы ФСС перечислено более 4 млрд рублей или 76,5% бюджетных ассигнований (в 2019 году - более 5 млрд рублей, или 99% показателя).

"За получением путевок на санаторно-курортное лечение в 2020 году обратились 124,24 тыс. человек (в 2019 году - 163,71 тыс. человек). В 2020 году было приобретено 136,16 тыс. путевок (в 2019 году приобретено 165,57 тыс. путевок). На санаторно-курортное лечение направлено 115,75 тыс. граждан льготной категории и 20,41 тыс. сопровождающих граждан (в 2019 году - 142,68 тыс. человек и 22,89 тыс. человек)", - следует из записки.

Согласно документу, по состоянию на 1 января 2021 года, численность граждан льготной категории, подавших заявления на получение путевок на санаторно-курортное лечение и ожидающих получение путевки, составляет 564,35 тыс. человек (на 1 января 2020 года - 587,05 тыс. человек).