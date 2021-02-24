Число получивших медпомощь онкопациентов в России выросло на 1,5% в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с онкологическими заболеваниями, которым в 2020 году была оказана медицинская помощь, увеличилось на 1,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года.

"По данным ФОМС, в январе-декабре 2020 года медицинская помощь оказана 3 186 161 пациенту с онкологическими заболеваниями, что больше аналогичного показателя 2019 года на 46 725 пациентов, или на 1,5%, на общую сумму 298 645,5 млн рублей, что больше на 99 334,3 млн рублей, или на 49,8%", - говорится в документе.

Медпомощь амбулаторно получили 2,2 млн пациентов, в дневном стационаре - 336 918, в стационарных условиях - 602 350. Счетная палата отмечает, что рост числа случаев лечения и госпитализаций связан с повышением выявляемости онкологических заболеваний. В том числе это связано с осуществлением в 2020 году денежных стимулирующих выплат медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.