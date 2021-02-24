Кабмин выделил 2,86 трлн рублей из резервного фонда на борьбу с COVID-19 в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2020 году на борьбу с ухудшением экономической ситуации и устранение последствий распространения коронавируса, составил по оценке Счетной палаты 2 трлн 855,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитической записке контрольного ведомства о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 2020 год.

"За 2020 год объем резервного фонда правительства Российской Федерации был увеличен на 4 трлн 455 млрд рублей и составил 4 трлн 469,8 млрд рублей. Выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 трлн 59,3 млрд рублей, из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 2 855,6 млрд рублей, или 70,3%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в материалах ведомства.

По данным Счетной палаты, объем сводной росписи с изменениями по состоянию на 1 января 2021 года составил 23 трлн 842,4 млрд рублей и превысил утвержденный объем расходов на 4 трлн 176,4 млрд рублей или на 21,2%, что в 4,9 раза больше, чем в 2019 году.

"Указанное превышение сложилось за счет остатков неиспользованных средств федерального бюджета в 2019 году в объеме 1 трлн 120,4 млрд рублей, бюджетных ассигнований в объеме 3 трлн 101,6 млрд рублей, направленных в резервный фонд правительства Российской Федерации", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, общий объем положительных изменений сводной росписи составил 11 трлн 378,3 млрд рублей, или почти 50% кассовых расходов, что в 3,6 раза больше, чем за 2019 год. "Уровень перераспределения бюджетных ассигнований является самым высоким за последние 10 лет", - уточняет Счетная палата.

В то же время беспрецедентные расходы бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями привели в 2020 году к рекордному за 10 лет дефициту федерального бюджета, отмечает контрольное ведомство. Так, дефицит федерального бюджета составил 4 099,4 млрд рублей, или 3,8% ВВП. Финансирование дефицита в основном обеспечено за счет размещения государственных ценных бумаг.