Число получающих доплаты к пенсии до прожиточного минимума снизилось в РФ на 1 млн

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, снизилось в 2020 году более чем на 1 млн человек (на 26,3%), до 2,8 млн получателей. Количество регионов, в которых производилась доплата, сократилось с 70 до 55, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год.

"Значительнее остальных уменьшились расходы на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии (на 23,1 млрд руб., или на 24,6 %). Это обусловлено сокращением с 70 регионов в 2019 году до 55 регионов в 2020 году, в которых неработающие пенсионеры получают указанную доплату. Соответственно, число получателей сократилось на 1 020,79 тыс. человек (на 26,3 %)", - говорится в документе.

Отмечается, что средний размер доплаты по сравнению с началом 2020 года увеличился на 247,71 рубля, то есть на 12,8 %, и составил на 1 января 2021 года 2 184,01 рубля, тогда как на 1 января 2020 года - 1 936,30 рубля.

По данным Минтруда, за 2020 год прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ составил 9 308 руб.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.