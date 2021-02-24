В Счетной палате заявили, что более 2 млн семей не воспользовались средствами маткапитала

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,2 млн семей с детьми все еще не воспользовались средствами материнского капитала. Всего за время действия программы было выдано 10,9 млн сертификатов, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год.

Отмечается, что с начала действия программы, то есть с 2007 года, было выдано 10,87 млн сертификатов на материнский капитал, из них 1,2 млн - в 2020 году. При этом за использованием средств маткапитала обратились 8,7 млн семей, а 2,19 млн так и не воспользовались этими деньгами. В 2020 году заявления на распоряжение средствами подали 1,18 млн семей.

Порядка 82,9% (7,18 млн семей) тратили эти деньги на улучшение жилищных условий, 12,4% (1,1 млн) - на образование ребенка, в 0,07% (6,1 тыс.) - на формирование накопительной пенсии матери семейства и в 0,006% (500 человек) - на приобретение товаров для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Также в 2020 год выросло в 2,2 раза число получателей ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала до 262,7 тыс. человек.