Почти 3 млн больничных отплатили россиянам в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фонд социального страхования в прошлом году оплатил почти 3 млн листков нетрудоспособности экономически активных россиян на сумму более 22 млрд рублей. При этом для работающих граждан старше 65 лет оформлено 6 млн электронных листков нетрудоспособности на сумму более 68 млрд рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год.

"До конца 2020 года действовал особый порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности, предусматривающий, что минимальный размер данного пособия не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете за полный календарный месяц. В 2020 году оплачено 2 723,84 тыс. листков нетрудоспособности на сумму 22 832,55 млн рублей, из которых 3 506,57 млн рублей - сумма доплат пособий до уровня МРОТ", - говорится в документе.

Отмечается, что в связи с распространением коронавирусной инфекции работающим гражданам старше 65 лет больничный выдавался дистанционно.

"Оплата пособия по временной нетрудоспособности производилась в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Работающим гражданам старше 65 лет оплачено 6 245,73 тыс. листков нетрудоспособности на сумму 68 551,33 млн рублей", - следует из записки.