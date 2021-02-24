Эксперты составили рейтинг российских регионов по объему потребления водки

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сахалинская и Магаданская области возглавили рейтинг по объему потребления водки среди российских регионов за прошлый год. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

По данным издания, один россиянин выпил в среднем в 2020 году 4,9 литра водки, что превысило показатель 2019 года на 2%. Лидерами среди регионов по потреблению этого напитка стали Сахалинская область (12,4 литра, +2% к 2019 году), Магаданская область (11,6 литра, -2%), Республика Коми (11,2 литра, +3%), Республика Карелия (9,8 литра, без изменений) и Чукотка (9,4 литра, -6%). Наибольший прирост потребления был зафиксирован в Калининградской области (5,6 литра, +39%).

Как сообщил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, топ-5 регионов по потреблению водки из года в год не меняется, так как в них "серый" рынок спиртного практически равен нулю, поэтому жители пьют легальные напитки. Кроме того, в указанных регионах одни из самых высоких зарплат в России, добавил эксперт.

Рейтинг составлен на основе данных о продажах спиртных напитков, включая водку, из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также по предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.