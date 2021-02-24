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В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любом чате

В мессенджере теперь также доступны временные ссылки для приглашения в группы и каналы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram вводит функцию автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

"В Telegram появилось автоматическое удаление сообщений в любом чате, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона. Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено", - говорится в сообщении.

Новая функция позволяет настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки. Ранее функция автоматического удаления была доступна только в секретных чатах.

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