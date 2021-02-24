Более 200 мировых брендов примут участие в выставке потребительских товаров на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 всемирно известных брендов примут участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая состоится в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань 7-10 мая этого года. Об этом сообщил информационный портал " Наньхайван ".

По его данным, свое участие в мероприятии уже подтвердили производитель электромобилей Tesla, производитель одежды и аксессуаров класса люкс Coach, британская многопрофильная корпорация Swire Group, французская косметическая компания L'Oreal, японский производитель косметики Shiseido и др. Как указывается в материале, в общей сложности зарубежные бренды займут около 80% выставочной площади.

Почетным гостем выставки станет Швейцария. Всего в экспо примут участие представители порядка 10 стран и регионов мира, включая Германию, Ирландию, Республику Корею, Францию, Японию и др.

Предложение об организации первой Китайской международной выставки потребительских товаров содержится в программе строительства на Хайнане порта свободной торговли, которая была опубликована 1 июня 2020 года. В ней также есть положения об освобождении от налогов на импорт и продажу зарубежных экспонатов на выставках национального уровня в провинции.

Тема первой выставки потребительских товаров в Хайкоу звучит так: "Хайнань - пионер открытости Китая". Общая площадь экспозиции составит 100 тыс. кв. м. В число основных товарных групп, которые будут представлены на ней, включены модная одежда, ювелирные украшения, продукты питания, автомобили, электроника, продукция сферы здравоохранения и зоотовары.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.