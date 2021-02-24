В СФ предлагают при расследовании дел изымать имущество у бизнеса в исключительных случаях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает помощнику президента РФ Максиму Орешкину рассмотреть возможность внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым изымать имущество у предпринимателей в рамках следственных действий допускается лишь в исключительных случаях. Копия письма с соответствующими предложениями, которое в среду будет направлено Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"В условиях, когда количество предпринимателей, в том числе в результате пандемии, сокращается, необходимо рассмотреть принятие мер, направленных не только на меры поддержки бизнеса, но и на защиту предпринимателей от ограничений их прав", - говорится в документе.

"В связи с этим предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, направленных на исключение случаев немотивированного избрания более строгих мер пресечения, расширение практики применения в качестве меры пресечения залога, определить исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться имуществом, используемым для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности, а также в целях исключения необоснованного изъятия и удержания изъятых документов, предметов и материалов", - подчеркивает Кутепов.

По словам сенатора, необходимо вернуться к решению вопроса о необоснованном привлечении предпринимателей к уголовной ответственности. "Несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство и разъяснения Верховного суда РФ, основным вменяемым предпринимателям составом преступления остается мошенничество, в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость", - уточняет Кутепов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменения в закон об оперативно-разыскной деятельности (Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности") в части проведения обысков и изъятия имущества у бизнеса. Он отметил, что в этом законе отсутствуют ограничения по изъятию оригиналов документов, электронных носителей информации и предметов. Также не определены сроки возврата изъятого имущества. В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий вывод из-под статьи Уголовного кодекса РФ об организованных преступных сообществах бизнес-структур, которые не были заведомо созданы с целью совершения преступлений.