Транзакции по счетам свободной торговли на Хайнане в 2020 году выросли на 130%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Банковские операции по счетам свободной торговли на Хайнане в 2020 году превысили 31,3 млрд юаней (примерно $4,8 млрд по текущему курсу), увеличившись на 130%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на Народный банк Китая (НБК, Центробанк).

По его данным, обслуживанием транзакций компаний, участвующих в реализации соответствующих внешнеторговых проектов на территории острова, занимаются 10 крупных финансовых институтов. Число премиум-клиентов - крупных предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных и стратегически важных отраслях - за год выросло на 139%, до 103 коммерческих организаций.

"Мы продолжим проводить политику, нацеленную на повышение качества услуг при обслуживании счетов свободной торговли, и будем содействовать тому, чтобы банки более интенсивно внедряли инновационные методы", - проинформировал региональный головной офис НБК в городе Хайкоу.

Согласно подсчетам финансового регулятора, на Хайнане зарегистрировано уже более 19,3 тыс. основных и свыше 59,7 тыс. вспомогательных счетов свободной торговли, на которых хранится порядка 8,64 млрд юаней (порядка $1,33 млрд). Сумма соответствующих депозитов в 2020 году увеличилась почти в 83 раза. За тот же период банки оказали брокерские услуги при заключении сделок по купле-продаже на 1,77 млрд юаней ($274 млн), что в семь раз превышает показатель 2019 года.

В соответствии с Генеральной программой по формированию Хайнаньского порта свободной торговли, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР развитый международный финансовый центр.