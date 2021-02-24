В Амурской области открылся семенной завод мощностью до 30 тонн продукции в год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Семенной завод, производственная мощность которого будет достигать 30 тыс. тонн семян и пищевой сои в год, открылся в поселке Заречный Амурской области. Планируется, что продукция будет поставляться в Республику Корею, сообщил в среду коммерческий директор компании АНК Степан Инюточкин.

"Производственные мощности завода составят до 30 тыс. тонн в год, что позволит выпускать продукцию как для местного, так и для зарубежных рынков. Так, например, в рамках заключенного раннее контракта компанией будет экспортировано 4 тыс. тонн соевых бобов в Южную Корею", - сказал Инюточкин.

По информации предприятия, семенной завод удалось построить за восемь месяцев, стоимость проекта составила 150 млн рублей. На заводе установлено современное оборудование для приема, очистки, полировки, калибровки, сепарации, предпосевной обработки сои.

"Этот завод экспортно ориентированный. 2020 год был тяжелый с точки зрения международных контактов, и я надеюсь, что в 2021 году мы сможем более активно работать с японскими и корейскими партнерами <…> Нашим партнерам за рубежом нужна качественная продукция, этот завод позволит готовить качественную пищевую сою, которая однозначно с учетом того, что это не ГМО, будет востребована за рубежом", - сказал на открытии завода губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что в этом году поставлена задача увеличить в регионе процент переработки сои - с 36% до 70%. Для этого вводятся новые меры поддержки. "С этого года поступят из областного бюджета дополнительные [средства] на меры поддержки на переработку сои. Наша задача - до 70% сои, которая произрастает на территории Амурской области, перерабатывать здесь, сегодня мы перерабатываем 36%", - сказал он.

По данным руководства предприятия, технологические процессы открывшегося завода позволяют добиться высокой кондиции зерен, которые предназначены для последующего посева. "Урожайность возрастает в разы, как следствие, сельхозпроизводители остаются в более выгодном положении", - отметил Инюточкин.

О сое в Приамурье

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

Ранее губернатор Амурской области отмечал, что объемы продаж сои, соевого шрота и другие позиции экспорта выросли. Амурская продукция поставляется в 12 стран, среди которых КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США, главным импортером региона по-прежнему остается Китай с долей около 97%.