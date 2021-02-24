В ФРС США заявили, что тщательно изучают, следует ли вводить цифровой доллар

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, тщательно изучает вопрос того, стоит ли вводить цифровой доллар. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса.

"Мы тщательно изучаем, очень тщательно, следует ли вводить цифровой доллар. Некоторые центробанки поступают соответствующим образом (вводят цифровую валюту - прим. ТАСС), поскольку технологии позволяют. Технологии позволяют и частным игрокам создавать подобные цифровые инструменты, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов. - Однако есть технические вопросы. Мы обязаны решать проблемы технического характера и широко консультироваться с общественностью".

По словам главы ФРС, доллар является мировой резервной валютой, в связи с этим США несут определенную ответственность.

В то же время, отметил Пауэлл, необходимо избегать дестабилизирующих действий и тех мер, которые могут привести к выводу средств из банковской системы.