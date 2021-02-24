Производители заявили, что продлевать соглашение по стоимости масла не планируется

Сахар по 46, масло по 110. Российские власти и бизнес договорились о снижении цен

"Продление подписанных соглашений не планируется. В данный момент Масложировой союз прорабатывает механизмы саморегулирования отрасли для того, чтобы после окончания действия соглашений и до конца текущего сезона обеспечить минимальное изменение цен на подсолнечное масло", - сказал он.

По словам Мальцева, производители в полном объеме выполняют условия, прописанные в соглашении. "Кроме того, ни о каком дефиците речи быть не может, внутреннее потребление бутилированного подсолнечного масла составляет одну пятую часть от общего объема производства масла. Мы уже давно вышли на самообеспеченность данным товаром", - уверен глава союза.

Он отметил, что в новом сезоне ожидается хороший урожай подсолнечника, потому проблемы также не должны возникнуть. "Существует обычная сезонная волатильность поставок, плюс есть выпадения со стороны малых и средних производителей, которые не могут далее работать при текущих ценах на сырье, но члены союза эти объемы компенсируют", - заключил Мальцев.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр.