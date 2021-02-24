Рост поступлений от НДФЛ в бюджет Москвы в 2020 году составил 11,2%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поступления от НДФЛ в бюджет Москвы в 2020 году выросли на 11,2% и составили более 1 трлн рублей. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"По итогам 2020 года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы увеличились на 11,2% по сравнению с 2019 годом и составили 1 трлн 155,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на динамику поступлений от НДФЛ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале они выросли на 23,3%, а во втором снизились на 14,7%. Падение было скомпенсировано за счет восстановительного роста экономики. За июль-декабрь 2020 года в бюджет Москвы поступило 688,8 млрд рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными источниками поступлений стали увеличение фондов оплаты труда столичных предприятий и организаций, сохранение безработицы на относительно низком уровне и результаты декларационной кампании. По данным Мосстата, средняя заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1% по сравнению с 2019 годом и составила 95 719 рублей. Наибольший рост - на 14,9% - зафиксирован в сферах здравоохранения и социальных услуг.

"Поступления от НДФЛ от предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года составили 257,7 млрд рублей. Их доля сохранилась на уровне 22% от общего объема налога, который поступил в бюджет города. Почти на 40% выросли платежи от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, от них в бюджет поступило 4,6 млрд рублей. По состоянию на конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3%", - отмечается в сообщении.

Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, при реализации мер антикризисной поддержки экономики в 2020 году особый акцент был сделан на сохранении занятости и уровня доходов граждан. С апреля правительством Москвы начались реализация городской программы субсидирования ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление бизнесу отсрочек и льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. Одновременно действовала федеральная программа кредитования отраслей, пострадавших в результате эпидемии. Оперативность и адресность мер поддержки позволили уже в июне запустить процесс восстановления занятости и фонда оплаты труда городских организаций.