Эксперт рассказал, как защитить свои деньги на карте от мошенников

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Осознанность при любых действиях с банковской картой и скептическое отношение к звонкам и смс, связанным с финансами, может помочь в защите средств от мошенников. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

"Банки внедряют новые средства защиты, позволяющие выявлять мошеннические операции, а также дорабатывают текущие правила и алгоритмы, чтобы противодействовать новым подходам в социальной инженерии. Однако злоумышленники очень изобретательны, поэтому гарантированно противостоять им можете только вы сами: действуйте осознанно и скептически относитесь к любым сообщениям и входящим звонкам", - сказал он.

Кроме того, по словам Камзеева, существует несколько правил защиты своих средств от злоумышленников. В частности, эксперт рекомендует завести отдельную карту для покупок онлайн, а если для покупок используется кредитная карта, лучше оформить карту с небольшим кредитным лимитом.

Также следует завести отдельный расчетный счет для хранения основной части средств. При этом на счете, к которому привязана банковская карта, достаточно держать сумму, необходимую для расходов на несколько дней, отметил Камзеев.

Перед покупкой в онлайне следует вначале изучить магазин: прочитать отзывы и проверить информацию по ИНН организации, советует эксперт. Также для защиты от мошенников стоит установить антивирусную программу известного разработчика из официального магазина приложений. Кроме того, следует подключить оповещения или регулярно просматривать транзакции по карте в интернет-приложении банка. "Это снизит риск того, что сумма будет списана незаметно, так как зачастую мошенники проверяют правильность карточных данных, совершая транзакции на небольшие суммы. Это также поможет предотвратить дальнейшие списания при своевременной блокировке карты", - пояснил Камзеев.