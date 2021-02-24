"Победа" с мая начнет летать из Шереметьево

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" с мая 2021 года начнет полеты из аэропорта Шереметьево по код-шеринговому соглашению между авиакомпанией "Аэрофлот" и лоукостером "Победа" (оба входят в группу). Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

"Мы начинаем с мая первые полеты из аэропорта Шереметьево по код-шеринговому соглашению между "Аэрофлотом" и компанией "Победа". На тех маршрутах, на которых ранее летал "Аэрофлот", встанет "Победа", и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами. При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета "Аэрофлотом" через наш хаб в Шереметьево, где мы обеспечим быструю и удобную стыковку", - отметил он.

Кроме того, "Аэрофлот" начинает передавать "Победе" самолеты Boeing 737-800 из своего парка. Также компания сосредоточится на наиболее доходных среднемагистральных и на дальнемагистральных маршрутах (премиум-класс), а "Победа" будет развивать бюджетный сегмент и расширит число среднемагистральных рейсов, пояснил Полубояринов.

Глава компании также добавил, что авиакомпания "Победа" как летала во Внуково, так и будет продолжать летать. "На рейсы из Шереметьево компания планирует те самолеты, которые "Аэрофлот" передает "Победе". Они и раньше летали в Шереметьево, только в "Аэрофлоте". "Победа" расширит свой потенциал за счет разлета из Шереметьево, за счет код-шеринга", - сообщил он.

Полубояринов также отметил, что из Домодедово "Победа" пока не собирается летать. "На сегодняшний день двух аэропортов для нас вполне достаточно. Есть возможности развития и во Внуково, и в Шереметьево. Поэтому мы пока не рассматриваем такую возможность", - сказал глава компании.