Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,95 рубля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 73,95 рубля, курс евро - до 89,9 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск курс доллара находился на уровне 73,8274 рубля (-0,65%), евро снижался до 89,75 рубля (-0,68%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,23% и достигал 3426,07 пункта, а индекс РТС - на 0,05%, до 1452,36 пункта.

К 10:35 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3424,29 пункта (-0,25%). Индекс РТС торговался на уровне 1461,28 пункта (+0,41%).