Wintershall Dea заявила, что завершила инвестиции в "Северный поток - 2"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток - 2", вложив €730 млн. Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете.

Рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства "Северного потока - 2" может занять 3-5 лет, утверждает компания.

"Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea - Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) - обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около 3-5 лет", - говорится в отчете.

Польское ведомство 7 октября обвинило "Газпром" и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток - 2". Польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту "Северный поток - 2", заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG (оператор проекта - прим. ТАСС), "Газпромом" и европейскими инвесторами - OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Кроме того, на европейские компании наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). При обжаловании решение польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения вышестоящего суда.