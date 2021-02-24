Сбербанк увеличил срок кредитования по льготной ипотеке до 30 лет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сбербанк увеличил с 20 до 30 лет максимальный срок кредитования по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки "Господдержка 2020" на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки "Господдержка 2020" составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта - до 6,1% годовых", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правления, руководителя блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилла Царева, программа "Господдержка 2020" является лидером в выдачах на первичном рынке и составляет около 90% всей ипотеки на новостройки. "Более 200 тысяч семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку", - добавил банкир, чьи слова привела пресс-служба.