Минэнерго заверило, что тарифы на электроэнергию для россиян вырастут не более чем на 5%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

"Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством Российской Федерации. В соответствии с прогнозом <…> рост цены [тарифа] на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%", - отметили в министерстве.