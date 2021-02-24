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Минэнерго заверило, что тарифы на электроэнергию для россиян вырастут не более чем на 5%

Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, подчеркнули в ведомстве
© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Увеличение стоимости электроэнергии для населения России в 2021 году не превысит 5%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

"Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством Российской Федерации. В соответствии с прогнозом <…> рост цены [тарифа] на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%", - отметили в министерстве.

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