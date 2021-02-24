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Выпуск локомотивов на водороде могут наладить в России в 2024 году

Замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что выпуск общественного транспорта, а также тракторов и комбайнов планируется наладить в 2023 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Выпуск локомотивов на водородном топливе может быть налажен в России в 2024 году, общественного транспорта, а также тракторов и комбайнов - в 2023 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

"Мы сегодня очень активно вместе с нашим государством и научным центром ФГУП НАМИ, с нашими машиностроителями работаем над созданием техники на водороде. Более того, мы уверены, что выполним поручение президента и к 2023 года выпустим образцы общественного транспорта, работающие на водороде. Мы выпустим трактора, комбайны, работающие на водороде. Что интересно, мы выпустим, наверное, к 2024 году локомотивы, работающие тоже на водороде", - отметил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать городские автобусы на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивы.

"Из направлений, которые мы будем продолжать в следующих годах, - это вопросы, связанные с развитием беспилотного движения. В прошлом году комбайн "Ростсельмаша" начал работать на полях самостоятельно, без комбайнеров", - добавил Морозов.

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