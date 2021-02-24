Путин подписал закон, совершенствующий порядок аккредитации в РФ филиалов иностранных фирм

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий процедуру аккредитации на территории РФ филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон сокращает с 25 до 15 рабочих дней срок аккредитации филиала или представительства иностранного юридического лица, за исключением представительств авиакомпаний. Предусматривается, что за такую аккредитацию уплачивается госпошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах (в настоящее время - 120 тыс. рублей).

Вводится процедура приостановления аккредитации на срок до 15 дней в случае, если иностранной компанией не представлены необходимые документы либо они не соответствуют требованиям. Только если недостатки не будут устранены, принимается решение об отказе в аккредитации. До этого основной причиной отказа в аккредитации были именно такие нарушения, которые, как отмечается в пояснительной записке к документу, чаще всего носили технический характер и были легко устранимы.

Кроме того, новым законом в перечень оснований для отказа в аккредитации включается назначение руководителем филиала или представительства иностранной компании человека, в отношении которого ранее было принято решение о дисквалификации. Также устанавливается запрет на аккредитацию нового филиала или представительства иностранного юридического лица, имеющего задолженность перед бюджетной системой РФ в размере более 3 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.