Путин подписал закон об упрощении порядка перерегистрации из офшоров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Документ, опубликованный в среду на официальном портале правовой информации, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Согласно законодательству, иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР. Одно из условий присвоения статуса - регистрация юрлица в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Это требование не позволяло компаниям, которые не являются членами ФАТФ или МАНИВЭЛ, перерегистрироваться в России и получить статус резидента специального административного района. Теперь закон предоставляет возможность использования процедуры редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ.

Закон о специальных административных районах принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России. Это необходимо в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на острове Русском (Приморье) и острове Октябрьском (Калининградская область).

Закон также уточняет правовые последствия реорганизации международной компании в форме слияния с иной международной компанией, присоединения к ней или преобразования из одной организационно-правовой формы в другую. Предусматривается, что сведения о международной компании, доступ к которым ограничен, могут быть предоставлены также лицу, действующему от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений.

Кроме того, вносятся поправки в закон "Об акционерных обществах": до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается действие нормы о запрете проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если повестка дня включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.