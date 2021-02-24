Путин подписал закон о включении в электронную трудовую книжку стажа до 2020 года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее отмечали в кабмине, при реализации закона произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях, по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа (профессиональной службы) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования", - указали в правительстве.

По оценке кабмина, инициатива упрощает взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе.

Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.