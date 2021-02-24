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Путин подписал закон, позволяющий Центробанку обслуживать единый казначейский счет

Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Банк России полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета в российской валюте. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Новый закон вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

ЦБ теперь получает полномочия по обслуживанию банковских счетов Федерального казначейства в валюте РФ, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, банковских счетов в иностранной валюте для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ, иных банковских счетов в валюте РФ и в иностранной валюте.

Документ разработан для приведения отдельных законодательных актов в соответствие с законом, которым предусматриваются положения об осуществлении Казначейством РФ казначейского обслуживания, полномочий по осуществлению операций в системе казначейских платежей, вводятся новые термины: "казначейский счет", "единый счет бюджета". Закон вносит в несколько законодательных актов изменения, направленные на замену в них термина "кассовое обслуживание" термином "казначейское обслуживание", уточнение положений о счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка РФ, а также на исключение норм, вступающих в противоречие с положениями Бюджетного кодекса РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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