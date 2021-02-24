Минфин не планирует наращивать госдолг России высокими темпами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг столь же высокими темпами как в 2020 году, хотя его показатели остаются на безопасном уровне, сообщает пресс-служба министерства.

Счетная палата в аналитической записке о ходе исполнения бюджета в 2020 году указала, что госдолг России достиг 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП.

"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей", - говорится в сообщении Минфина.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). "При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - отмечает Минфин.