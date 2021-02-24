Роскачество предупредило о мошенниках, звонящих под видом представителей МВД

"Усложненный, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, при таких звонках фальшивый полицейский рассказывает про участившиеся случаи мошенничества или про утечку данных из известных банков и сообщает о риске для денежного счета клиента. При этом он подчеркивает, что саму беседу его собеседник должен держать в тайне от всех членов семьи и знакомых, так как это "следственная тайна". Также мошенник напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности, а именно - о том, что никому нельзя называть код из СМС (для убедительности).

Выработав определенный кредит доверия к себе, лжесотрудник полиции рассказывает, что необходимо провести ряд мер, направленных на противодействие мошенникам и для этого переводит своего собеседника уже на второго человека, "сотрудника Центробанка" или "службы безопасности" (а по факту - на такого же преступника, как и он сам). Дальше жертву просят либо установить на телефон специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники получат доступ к мобильному банку, либо оформить "защищенный" счет и перевести на него деньги.

В другом варианте схемы мошенники меняются местами: "полицейский" подключается только после разговора жертвы с классическим "сотрудником безопасности банка". После того, как жертва отказывается выполнять предложения оформить онлайн кредит или установить приложение, сказать код из СМС и прочее, звонящий "полицейский" убеждает послушаться своего липового коллегу из службы безопасности банка.

Рекомендации Роскачества

В Роскачестве напомнили, что полиция не будет звонить, чтобы поговорить о персональном счете в банке и утечках данных, и уж точно не будет обсуждать такие детали в ходе телефонного разговора. Все разговоры подобного рода, как правило, происходят в очном формате. Кроме того, полиция не переводит звонки в ЦБ РФ или в службу безопасности банка. Аналогичным образом и служба безопасности банка не будет звонить самостоятельно с предложениями защитить счет клиента.

Как отметили специалисты Роскачества, любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то перевести денежные средства, что-то установить, нужно немедленно заканчивать. В этом случае эксперты советуют завершить вызов и перезвонить в банк по номеру на обороте карты, чтобы выяснить подробности происходящего и сообщить о подозрительном звонке.

Специалисты подчеркнули, что не стоит сообщать кому бы то ни было по телефону данные своей карты. Гражданам, в отношении которых совершены противоправные деяния, следует немедленно сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.

"Будьте осторожны с любыми финансовыми переводами и перепроверяйте информацию. Если вам внезапно поступил подозрительный звонок, вбейте ключевые (произнесенные) слова в поисковике и посмотрите, что по ним выпадет - быть может, с подобной схемой развода кто-то уже столкнулся и описал ее до вас. Это защитит вас от необдуманных ответов и опрометчивых решений", - подытожил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, слова которого приводятся в сообщении.