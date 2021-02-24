Группа "Аэрофлот" в январе сократила перевозки на 42,7%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам января 2021 года сократила перевозки на 42,7%, до 2,4 млн пассажиров, следует из сообщения компании.

"На операционные результаты января 2021 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", - отметили в компании.

Уточняется, что сравнение показателей с аналогичным периодом прошлого года по группе "Аэрофлот" приводится по про-форме - исключая результаты авиакомпании "Аврора" в 2020 году, которая выходит из группы.

Согласно материалам компании, пассажирооборот снизился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 57,2%. Также авиакомпания "Победа" перевезла 928 тыс. пассажиров, что на 0,5% выше результата аналогичного периода прошлого года.