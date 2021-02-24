{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

"Чешские авиалинии" объявили об увольнении всех сотрудников

Как отметила председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман, авиакомпания сильно пострадала из-за пандемии

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа труда, - отметила она. - Мы [профсоюз] также были проинформированы об этом. Авиакомпания <...> очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов".

Финансовая ситуация в ЧСА, по словам Леффельман, критическая. Авиакомпания, являющаяся акционерным обществом, не может рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Руководство ЧСА в начале февраля обратилось к чешскому правительству за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около €42,5 млн). Вскоре глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.

ЧСА ведут свою историю от 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии (1918-1993 годы) приняло постановление о создании национального авиаперевозчика. Это одна из старейших авиакомпаний в мире: раньше были основаны только российская компания "Аэрофлот", нидерландская KLM, колумбийская Avianca и австралийская Qantas.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
Петербургская биржа может увеличить линейку ценных бумаг российских эмитентов
Какие компании могут войти в число эмитентов, не уточняется
Читать полностью