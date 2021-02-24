Минздрав Вьетнама обсудит регистрацию вакцины "Спутник V"

ХАНОЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама проведет на этой неделе заседание, на котором обсудит регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для ее использования в стране. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на заседании госкомиссии по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Министерство здравоохранения ведет активные переговоры на предмет поставок российской вакцины "Спутник V", - сказал министр. - На этой неделе Минздрав обсудит выдачу разрешения на использование российского препарата".

Нгуен Тхань Лонг также сообщил, что в 2021 году Вьетнам получит не менее 90 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей. Порядка 30 млн доз вакцины будет поставлено в республику в рамках инициированной ООН программы COVAX , призванной содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

К настоящему времени единственной вакциной, одобренной министерством здравоохранения Вьетнама для использования на территории страны является препарат британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. По информации вьетнамского отделения компании AstraZeneca, в первом и втором кварталах текущего года республика получит 4,9 млн доз вакцины, а в третьем квартале - уже 33 млн доз. В среду в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в размере 117,6 тыс. доз.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме за были выявлены 2 403 инфицированных. За минувший период 1 760 человек выздоровели, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 608 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 88,5 тыс. человек.