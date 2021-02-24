Большинство российских туристов рассчитывает на полное открытие границ в 2021 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше половины российских путешественников (60%) рассчитывают на полное открытие границ в 2021 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом "Яндекс. Путешествия".

В опросе приняли участие более 10 тыс. человек. Самыми желанными странами для путешествий участники опроса назвали Таиланд, Италию, Испанию, а также Турцию и Египет, которые уже открыли границы для россиян и при этом не отправляют путешественников на карантин при въезде.

На вопрос о том, повлияет ли открытие границ на планы, утвердительно ответили 68% респондентов. При этом 45% поедут за рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией, а 9% - даже если сохранится риск заразиться, а 20% опрошенных заявили, что они предпочитают отдыхать в России и на них открытие границ никак не скажется.

Большинство участников опроса в прошлом году и в начале 2021 года путешествовали по России или остались дома. Почти 40% опрошенных не покидали своего города, а 10% выезжали куда-либо исключительно по работе. Кроме того, 41% респондентов сообщили, что провели отпуск в России.