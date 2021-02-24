"Яндекс" сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" вновь возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента сети интернет, который опубликован Forbes. По данным издания, стоимость компании составила $22,98 млрд.

"Яндекс" становится самым дорогим игроком в Рунете уже третий год подряд: в 2020 году компания стоила $14,6 млрд, а в 2021 году подорожала более чем в 1,5 раза. Годом ранее рост составлял около 36%.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью $14,52 млрд, а третью - Ozon, которая стоит $10,58 млрд и с конца 2020 года торгуется на Nasdaq и Московской бирже.

Также самыми дорогими компаниями Рунета, по версии журнала, стали Mail.ru Group ($6,084 млрд), Avito ($4,907 млрд), Lamoda ($2,276 млрд), HeadHunter ( $1,6 млрд), Delivery Club ($1,521 млрд), AliExpress Россия ($1,1 млрд).

Среди других компаний - разработчики софта "1С", "Тензор", "СКБ Контур", агрегаторы такси "Ситимобил" и авиабилетов Aviasales, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko и Megogo.

В целом в рейтинг вошли 30 компаний, бизнес-модель которых построена на распространении своих продуктов и услуг в сети интернет. Карантинный 2020 год стал успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы, отмечает Forbes.

В этом году Forbes отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не попали компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этому принципу в лонг-листе не было таких компаний, как Playrix, Telegram или JetBrains.