Петербургская биржа может увеличить линейку ценных бумаг российских эмитентов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа прорабатывает возможность расширения линейки ценных бумаг российских эмитентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Биржа в настоящий момент совместно с участниками торгов прорабатывает возможность увеличения линейки ценных бумаг российских эмитентов", - рассказали в пресс-службе. Сроки расширения линейки на бирже не уточнили.

Согласно данным на сайте площадки, в среду к торгам на Санкт-Петербургской бирже уже допущены обыкновенные акции ВТБ, "Уралкалия", "Газпрома" и "Новатэка".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Санкт-Петербургская биржа предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на особых условиях, предполагающих возврат двух третей тарифа на первые месяцы торгов. Как сообщили собеседники газеты, торги планируется начать 10 марта с пяти обыкновенных акций и довести их число до пятидесяти в течение года. Это могут быть в том числе акции компаний "Татнефть", "Алроса", "Северсталь", "Магнит" и МТС.