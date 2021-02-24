Исследование: Москва покинула топ-20 городов, благоприятных для жизни мультимиллионеров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва по итогам 2020 года потеряла пять позиций в рейтинге городов мира, благоприятных для жизни, инвестирования и деловой активности мультимиллионеров, и заняла 24-е место. Санкт-Петербург опустился с 74-й на 90-ю строчку, говорится в исследовании The Wralth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank.

"В рейтинг вошли два российских города - Москва и Санкт-Петербург, в целом за год их позиции скорректировались. При этом Москва замыкает топ-20 по критериям инвестиций и образа жизни, но занять более высокую строчку рейтинга столице помешал снизившийся уровень благостостояния (11-е место в 2019 и 40-е - в 2020 году)", - сказали в компании.

Рейтинг возглавили Лондон и Нью-Йорк. Исследование включает в себя показатели благосостояния - численность ультрахайнетов (люди, размер активов которых превышает 30 млн долларов), объемы инвестиций, условия жизни в городе - безопасность, наличие пятизвездочных гостиниц, ресторанов, образовательных учреждений и т. д.

При этом Москва заняла 28-е место среди 100 городов мира по показателям инноваций (рассчитывается впервые). А в рейтинге городских агломераций по качеству жизни российская столица за 2020 году опустилась с 37-й на 55-ю строчку.

По данным исследования, число сверхбогатых людей к 2025 году в России увеличится на 29% и составит 10,3 тыс. человек. При этом за 2020 год их количество сократилось на 11% - до 8 тыс. Что касается мировой статистики в целом, количество ультрахайнетов достигло 521,7 тыс., увеличившись за год на 2,4%. Как прогнозируют в Knight Frank, в течение ближайших пяти лет число мультимиллионеров в мире вырастет на 27% - до 663,5 тыс.

В 2020 году каждый пятый человек со сверхвысоким уровнем дохода (20%) в мире приобрел новое жилье, среди граждан России и стран СНГ таких 18%. В 2021 году их доля будет немного больше - 26% мультимиллионеров в мире планируют покупку жилья и 20% в России и странах СНГ.