МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании, увеличив географию своего присутствия до 13 стран. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Wildberries сообщает о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании", - говорится в сообщении. Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах, созданных в доменных зонах этих стран, а также с помощью мобильных приложений. Сайты и приложения работают на национальных языках. Доставка будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Около 2 500 пунктов выдачи будут выдавать заказы во Франции и 1 900 - в Испании. В Италии пока доступна только курьерская доставка.

Таким образом, Wildberries работает уже в 13 странах: Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и трех новых странах. Оборот Wildberries в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей.

Wildberries предлагает иностранным покупателям около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов (в России ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU): одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома. Ретейлер готов сотрудничать с локальным малым бизнесом, предпринимателями всех стран, отмечается в сообщении.