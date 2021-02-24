"Металлоинвест" снизил чистую прибыль по МСФО на 22,8%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Металлоинвест" в 2020 году снизил чистую прибыль по МСФО на 22,8% по сравнению с показателем годом ранее - до $1,34 млрд. Показатель EBITDA за отчетный период упал на 1,7% - до $2,47 млрд, следует из материалов компании.

Снижение прибыли обусловлено главным образом разнонаправленной динамикой используемого в учете валютной задолженности курса рубля в рассматриваемых периодах.

Выручка "Металлоинвеста" в 2020 году снизилась на 7,9% - до $6,41 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 38,5% против 36,1% годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3x против 1,5x на конец 2019 года.

Чистый долг компании на конец прошлого года составил $3,24 млрд, что на 13,8% ниже, чем на конец 2019 года.

"Отдельно стоит отметить вклад четвертого квартала в итоги года - EBITDA составила $838 млн, что стало лучшим квартальным показателем компании за последние 8 лет. Мы ожидаем, что благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в начале 2021 года", - отметил заместитель гендиректора по финансам и экономике компании Алексей Воронов, слова которого приводятся в сообщении.

Капитальные затраты по итогам 2020 года достигли $496 млн, что на 4% ниже, чем годом ранее.

О компании

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд тонн.

Компания объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова и "Уральскую сталь".