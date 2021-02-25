В Москве испытывают летающее такси. Мы на нем прокатились

В конце января российский стартап Hover начал тестировать летающее такси в Москве, на малой арене в "Лужниках". Корреспондент ТАСС в числе первых попробовала его в деле и разузнала про ближайшие перспективы транспорта будущего

Это большой дрон. Помещается два человека Летающее такси — это, по сути, большой дрон. Работает по тому же принципу. Внешне напоминает что-то среднее между квадрокоптером и мотодельтапланом. Мы с еще одним пассажиром ждем на малой спортивной арене в "Лужниках". Команда из Hover готовит аппарат к полету, подзаряжая его от обычной розетки 220 вольт (таким способом он заряжается долго — восемь часов, на промышленном заряде — 40 минут). Паралельно нам рассказывают, что умеет этот аппарат: может поднять в воздух одновременно двух человек (до 300 кг). Взлетает вертикально, как вертолет, с неподготовленной площадки, например с автопарковки, и сам по себе занимает не больше парковочного места. Управлять им можно с помощью радиопульта, прям как обычным квадрокоптером. Так, нашим полетом разработчики будут управлять в ручном режиме. Есть и автоматический режим, где можно задать маршрут, определенную высоту и прочее.

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Впереди и сзади аппарата мы видим восемь винтов. "А что если что-то выйдет из строя?" — предсказуемо интересуемся мы перед тем, как залезть в кабину. Если половина из винтов перестанет работать в воздухе, долететь до земли можно на остальных четырех, объясняют нам. В случае более серьезной проблемы в аэротакси есть запасной парашют. Для тест-драйва нам выдали очки и наушники. Через несколько минут мы узнаем, что при полете в аэротакси довольно шумно, рядом сидящему пассажиру надо кричать, чтобы его услышали. Но первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в салоне, здесь нет руля или каких-то других рычагов управления. Для автомобилистов — непривычно. И признаться, комфорта пока мало: тесно, высоким людям не выпрямиться. Следующие версии обещают сделать поудобнее. Вообще-то все, что есть в салоне аэротакси, — это сиденья и петля для открывания того самого баллистического парашюта, который приземлит дрон на землю в случае проблем.

Наш дрон отрывается от земли буквально на несколько секунд — больше нельзя. Создатели аэротакси объясняют это требованиями безопасности. Ну и взлетает невысоко — максимум на полметра, проскакав немного вперед. При этом не ощущалось тряски и не было страшно, хотелось полетать подольше и повыше для более ярких впечатлений. Не готовое аэротакси, а летающая лаборатория Сегодня аппарат способен взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до скорости 200 км/ч. Долго летать не получится — батареи хватает на 20 минут (аккумуляторы вообще слабое место во многих технологиях). Помимо двигателей дрон оснащен лидаром для определения высоты, барометром, акселерометром и прочими датчиками. В следующей модификации будут использоваться камеры, чтобы аппарат видел и распознавал объекты. "Это даже не прототип, а летающая лаборатория, — говорит технический директор Hover Дмитрий Попов. — Мы тестируем аппарат с лета прошлого года, собрали много данных за это время и сейчас готовим новую версию дрона".

На данном этапе, по словам Дмитрия Попова, в первую очередь предстоит снять административные барьеры: "Дрон сейчас может долететь хоть до Кремля, но, понятное дело, нас не пустят. Поэтому тестирование может начаться вдоль рек и озер, где он может в случае чего безопасно сесть на воду, и в малых населенных пунктах. На полноценный сервис потребуется семь-восемь лет".

Кто инвестировал в Hover В пресс-службе Национальной технологической инициативы (Hover — член ассоциации "Аэронет" НТИ) ТАСС рассказали, что в декабре во время очередного раунда инвестиций проект оценили в $30 млн. Среди инвесторов — предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь QIWI Сергей Солонин, фонд Starta Ventures, бизнес-ангелы Николай Белых, Евгений Медведников, Максим Коробов. С 2016 года на создание дрона компания привлекла $3 млн. Продолжение

Сейчас на базе рабочей группы "Аэронет" при поддержке правительства РФ подготовлены изменения в законодательство, которые позволят беспилотникам участвовать в авиаработах, получать сертификаты, аналогичные авиакомпаниям, перевозить грузы, багаж, почту и, вполне возможно, в будущем и людей. "Эти проекты на рассмотрении в Министерстве транспорта. Думаю, в течение ближайших двух лет такие акты могут у нас появиться", — рассказал сотрудник Инфраструктурного центра "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ), член рабочей группы "Аэронет" Александр Хрипунов.

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В большинстве стран использование беспилотников для коммерческих целей также либо запрещено, либо требует специальных разрешений. Нет и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО). При этом в США уже нашли применение для дронов в нескольких проектах сервисов по доставке. Так, еще в 2019 году компания UPS объявила о создании новой услуги — доставка медицинских образцов с помощью беспилотников. В Великобритании, Швеции и Бельгии использование беспилотников в коммерческих целях возможно либо по отдельному разрешению со стороны государства, либо при получении соответствующих сертификатов эксплуатанта. "То, что производится Hover, делается в экспериментальном режиме, то есть это еще только обкатка технических возможностей беспилотников для такого использования. Необходимость в регулировании возникнет, когда это будет использоваться более широко", — отметил Хрипунов. Аэротакси и летающий мотоцикл Частное использование ховера не подразумевается. Отдавать такие аппараты в руки обычным пользователям может быть опасно, говорит операционный директор компании Александр Скалов: "Аппарат требует навыков пилотирования. Если мы будем продавать его всем подряд, то люди могут пострадать сами либо навредить другим". Помимо аэротакси стартап создает летающий мотоцикл HoverBike Scorpion S3. Сейчас на него есть 3,5 тыс. предзаказов по всему миру. Но компания тоже решила не продавать его обычным пользователям. Новая концепция — сконцентрироваться на специальных задачах. Например, в 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая, подарив ей первый серийный экземпляр ховербайка.