Мишустин заявил, что IT-технологии в медицине надо развивать, но аккуратно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Телемедицинские технологии нужно развивать, но делать это необходимо аккуратно. Такое мнение премьер-министр России Михаил Мишустин высказал в среду на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Он отметил, что цифровые технологии сейчас применяются во многих сферах, и здравоохранение не является исключением. В то же время Мишустин указал на определенные риски, которые несет удаленное оказание медицинских услуг, в том числе риск постановки неправильного диагноза. Глава кабмина отметил и важность того, чтобы была предусмотрена юридическую ответственность за жизнь и здоровье пациентов, "так как телемедицина - это не медицинская помощь, а лишь ее часть, и здесь надо определять объемы и качество таких услуг".

Кроме того, по его словам, необходимо сформировать перечень услуг, которые могут быть связаны с использованием телемедицинских технологий.

"Скажу честно, я поддерживаю эти направления. <…> Многое можно здесь развивать, но очень аккуратно, потому что все равно никакая телемедицина, никакая цифровая платформа не заменит собой врача", - заявил Мишустин. При этом он заверил, что кабмин готов "расширять телемедицину как платформу", чтобы данная технология помогала докторам оказывать помощь "любому человеку нашей страны".