Абрамченко поручила до 11 марта представить идеи о переориентации поставок российской рыбы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Росрыболовству до 11 марта 2021 года представить предложения о переориентации поставок российской рыбы с учетом сохраняющихся проблем с поставками продукции в Китай. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

"Минсельхозу России, Росрыболовству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить до 11 марта 2021 года с участием отраслевых союзов (ассоциаций) с учетом состоявшегося обсуждения предложения о мерах по переориентации поставок рыбной продукции на внутренний и зарубежные рынки", - отмечается в документе.

Кроме того, в предложениях необходимо отразить увеличение доли выпуска рыбной продукции высокой степени переработки, в том числе с использованием построенных в рамках механизма предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели рыбоперерабатывающих предприятий, а также представить идеи по субсидированию ставок на железнодорожную перевозку рыбной продукции при обеспечении поставок на внутренний рынок и на экспорт. В документах также обозначена необходимость проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок определения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, и о результатах доложить до 11 марта 2021 года в правительство Российской Федерации.

В протоколе говорится о том, что участники заседания приняли к сведению информацию руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова о сохраняющихся проблемах с поставками продукции рыбного промысла в Китайскую Народную Республику, в том числе связанных с проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, и о планируемых переговорах с китайской стороной.

Как сообщалось ранее, по данным Росрыболовства в КНР поставляется порядка 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. 19 января 2021 года пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева сообщала о том, что на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции.